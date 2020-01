Auf einer Anhöhe im Bayerischen Wald hatte sich Günther Urban 1998 einen alten Bauernhof gekauft. Mit großem Aufwand baute er das Anwesen um, er richtete sogar eine eigene Galerie für Kunstausstellungen ein. Immer wieder zog sich Günther Urban hierher zurück, um in Ruhe an seinen Holzstichen zu arbeiten. Seinen Lebensabend hatte der Dachauer Grafiker hier beschließen wollen. Doch dieses Glück war ihm nicht vergönnt. Am Mittwoch ist er nach langer schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren gestorben.

Zeit seines Lebens war Günther Urban seiner Heimatstadt Dachau immer eng verbunden. Hier wuchs er auf, hier, bei den bedeutenden Grafikern der Dachauer Künstlerkolonie und deren späteren Ausläufern wie Walter Klemm, fand er die Vorbilder für seine Schnitte, die er des kräftigeren Ausdrucks wegen, gerne mit Sperrholzplatten druckte. Auch als Sammler war er aktiv und erwarb eine beachtliche Zahl von Werken Dachauer Maler. Urbans beruflicher Hintergrund war der Druck, genauer gesagt die Reprografie; er gründete dafür eine eigene Firma. Die Arbeit mit dem Holzschnitt diente ihm als Ausgleich für die Hektik seines Berufs. Was eher als Hobby begann, brachte er bald zu einer gewissen Meisterschaft. Mit dem Buchdrucker Willi Beck schuf er 2018 einen großartigen handgemachten Band mit Haikus des Dachauer Lyrikers Michael Groißmeier.

Der Künstlervereinigung Dachau (KVD) gehörte Urban seit 2006 an. Das war auch das Jahr, in dem er gemeinsam mit Bruno Schachtner, Alfred Ullrich und Dieter Faustmann die Druckwerkstatt der KVD in der Brunngartenstraße aus der Taufe hob. Die alte Drucktechnik wird hier auf liebevoll gepflegten und restaurierten Druckmaschinen am Leben erhalten - ein kulturhistorischer Verdienst ersten Ranges. 2012 wurden die Mitglieder der Druckwerkstatt mit dem Tassilo-Kulturpreis der Süddeutschen Zeitung ausgezeichnet. Urban gehörte auch zu jenen, die Bruno Schachtner unterstützten, die künstlerischen Bande Dachaus mit Paraguay und Aregua weiter zu vertiefen.

Die Nachricht von Urbans Tod löste auch bei der Mitbegründerin des Fördervereins Wasserturm, Karin Renate Oschmann, große Bestürzung aus. "Er war ein Grundpfeiler des Wasserturms". Urban half, wo er gebraucht wurde. Er, der auch eine eigene Firma führte, achtete als Revisor darauf, dass die Finanzen des gemeinnützigen Vereins stimmten. Pionierarbeit leistete er auch beim Wasserturm: Die erste Ausstellung in dem zeitweise vom Abbruch bedrohten alten Gebäude hinter dem Schlossgarten bestritt Günther Urban gemeinsam mit Monika Siebmanns.

"Er war ein toller Freund", sagte Klaus Eberlein, der ihn schon seit fast drei Jahrzehnten kannte. Dass es bald zu Ende gehen würde, hatte er schon bei seinem letzten Besuch vor zwei Wochen geahnt. "Seine Hand war ganz weich, als wäre er schon nicht mehr da." Für Juni hatten Andreas Kreutzkam und Urban noch eine gemeinsame Ausstellung geplant. Ob daraus etwas wird, ist offen. Kreutzkam ist derzeit verreist. Klaus Eberlein hofft dass die Ausstellung zustande kommt, denn Urban war zwar jemand, der sehr bescheiden auftrat, sich aber, wie alle Künstler, über die Anerkennung für seine Arbeit freute.