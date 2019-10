Von November an gelten in der Tourist-Information der Stadt Dachau wieder die Winteröffnungszeiten. Bis einschließlich April hat das Büro in der Konrad-Adenauer-Straße 1, im Herzen der Dachauer Altstadt, montags bis freitags von 9 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten am Samstag bleiben während der Winterzeit unverändert von 9 bis 13 Uhr.