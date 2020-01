Wer kennt ihn nicht, den berüchtigten Lügenbaron Münchhausen und seine verrückten Lügengeschichten? Heuer würde er seinen 300. Geburtstag feiern. Zu diesem Jubiläum stehen die haarsträubenden Flunkereien des Freiherrn auf dem Programm der Lesenacht am Freitag, 31. Januar. Dann können alle Leseratten ab sechs Jahren von 19.30 bis 22 Uhr in der Zweigstelle der Dachauer Kreativschmiede, der Stadtbücherei Ost am Ernst-Reuter-Platz 2, vorbeikommen. Dort wird dann geschmökert, was das Zeug hält. Bitte bis zu diesem Donnerstag, 30. Januar, zwölf Uhr unter 08131/35 67 10 oder office@echo-ev.de anmelden. An der Lesenacht, die Teil des Kinderprogramms von Echo e.V. ist, können alle Dachauer Kinder kostenlos teilnehmen.