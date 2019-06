28. Juni 2019, 22:01 Uhr Dachau/Tokio Taschner-Ruderinnen in Tokio dabei

Zwei Dachauer Ruderinnen für die Weltmeisterschaft der Junioren in Tokio nominiert: Die Europameisterinnen Leni Rabl und Lisa Weber, Schülerinnen des Ignaz-Tascher-Gymnasiums in Dachau, nehmen an den Wettkämpfen vom 7. bis 11. August teil. Ihr Verein, die Rudergesellschaft München (RGM 72) ist auf einer glänzenden Erfolgsspur. Nachdem im Mai Leni Rabl und Lisa Weber Junioren-Europameisterinnen wurden, kam sie jetzt mit zwei Deutschen Meistertiteln und sieben Medaillen von den Jahrgangsmeisterschaften der Junioren in Brandenburg zurück: Zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze. Damit rangiert die RGM unter den fast 160 Rudervereinen im Jugendbereich bundesweit auf Platz zehn.