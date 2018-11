28. November 2018, 21:54 Uhr Dachau Tiermotive

Herta Minzlaff fühlt sich in der Natur sehr wohl, das zeigt sich auch in ihren Bildern

Leguane so ineinander verschlungen, dass sie zu einem Baum verschmelzen, Lemuren, die mit ihrem weißem Fell aus den dunkelgrünen Gewächsen des Dschungels hervorstechen. Die Gemälde in Herta Minzlaffs neuer Atelierausstellung stehen ganz im Zeichen der Natur. "Manche Leute haben zu Tieren und Natur keine Beziehung mehr", sagt die Malerin aus Dachau. Bei ihr ist das anders. Sie hat in ihrer Kindheit und Jugend viel Zeit auf dem Land verbracht, und draußen in der Natur fühlt sie sich auch heute noch sehr wohl. Das zeigt sie auch auf ihren Bildern. Sie alle sind mit Motiven aus dem Wald geschmückt. Seien es Affen oder Raubkatzen, die auf Ästen oder menschlichen Schultern sitzen, oder einfach nur der Wald selbst; Ziel der Bilder ist es die Farbigkeit der Natur auf den Leinwänden wiederzugeben. Die Ausstellung kann an den ersten zwei Dezemberwochenenden von 14 bis 18 Uhr besucht werden sowie bei der Vernissage am Freitag, 30. November, zwischen 19 und 21 Uhr. Ihr Atelier liegt in der Münchner Straße 5 in Dachau.