Nach Django 3000, die im kommenden Jahr am 26. Juni spielen, hat das Kulturamt Dachau nun das zweite Rathausplatzkonzert des Dachauer Musiksommers 2020 bekanntgeben: Am 27. Juni wird Thees Uhlmann mit Band auf dem Dachauer Rathausplatz auftreten. Thees Uhlmann, bis zur Auflösung der Band 2012 Frontmann von Tomte, hat 2019 sein drittes Solo-Album "Junkies und Scientologen" vorgelegt. Wie schon mit dem Vorgängeralbum schaffte er es damit bis auf Platz zwei der deutschen Albumcharts. Mit Uhlmann und seiner Band kommt der Singer-Songwriter Matze Rossi zum Dachauer Musiksommer. Karten für 30 Euro sind ab sofort bei allen Vorverkaufsstellen von München Ticket, wie der in der Tourist Information der Stadt Dachau erhältlich.