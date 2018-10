10. Oktober 2018, 21:55 Uhr Dachau Theaterfiguren basteln

In der Reihe "Mit Oma und Opa ins Museum" können kleine Besucher des Bezirksmuseum Dachau am Donnerstag, 11. Oktober, nach einem Rundgang durch die Ausstellung "Alles Theater!" in der Museumswerkstatt Fingerpuppen und eine kleine Bühne basteln. Anschließend werden die Figuren in einem Theaterstück zum Leben erweckt. Anmeldung unter 08131/5675-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.