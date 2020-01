Die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Dachau und ehemalige SPD-Stadträtin Thea Zimmer hat am Montag ihren 85. Geburtstag gefeiert. Die Dachauerin hat den Sozialverband im Landkreis entscheidend mitgeprägt. Seit mehr als 35 Jahren engagiert sie sich als Vorsitzende des Dachauer Ortsvereins. Der Landesvorsitzende Thomas Beyer nannte sie einst die "große Dame der Awo". Auch in der Kommunalpolitik hat sie mitgewirkt. Zwischen 1990 und 2002 saß sie im Stadtrat und Kreistag. Mit ihrem politischen Wirken und enormen gesellschaftlichen und sozialen Engagement hat sich Thea Zimmer Respekt verschafft, auch bei Mitgliedern anderer Parteien. Der CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seitdenath hat ihr anlässlich ihres Geburtstages einen Brief geschrieben. "Ohne dich wäre Dachau kälter, ärmer und weniger sozial", schreibt Seidenath darin.

Auch übernational war Zimmer tätig: zum Beispiel bei der Europäischen Senioren Organisation (ESO), der Seniorenlobby bei den europäischen Institutionen, und bei der Arge Alp-Senioren, in der sich Bayern, Österreich, die italienische Region Trentino-Alto Adige und zahlreiche Schweizer Alpen-Kantone um die Betreuung vorwiegend alter Menschen in den verkehrsmäßig schlecht erreichbaren Bergregionen kümmern. Innerhalb der SPD war sie Mitglied im Bundesvorstand der "AG 60 plus". Für ihre langjährige Tätigkeiten in der SPD hat Thea Zimmer die Willy-Brandt-Medaille erhalten.