19. August 2019, 21:31 Uhr Dachau Taxifahrerin um Entgelt geprellt

Eine Gratisfahrt wider Willen hat eine Taxifahrerin am frühen Montagmorgen unternommen. Wie die Polizei mitteilt, ließen sich gegen vier Uhr zwei Frauen im Taxi vom Bahnhof Dachau erst nach Unterschleißheim fahren, wo die erste Frau ausstieg. Die zweite ließ sich weiter nach Röhrmoos zum Bahnhof bringen. Dort angekommen stieg sie aus und flüchtete, ohne jedoch das Entgelt in Höhe von 60 Euro zu bezahlen. Die Personenbeschreibung der Frau: etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Figur mit kurzen roten Haaren. Eventuelle Hinweise zu dieser Person an die Polizei Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610.