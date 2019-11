Die Seniorendienste des Caritas-Zentrums Dachau und die Dachauer Tanzschule meet & dance laden Senioren zur Veranstaltung "Endlich wieder Tanzen" ein. Sie findet am Donnerstag, 21. November, von 14 bis 15.30 in der Tanzschule meet & dance in der Münchner Straße 87 B in Dachau statt. Teilnehmen können Seniorinnen und Senioren mit und ohne Demenz. Um eine Anmeldung wird gebeten. Die Seniorendienste des Caritas-Zentrums Dachau und die Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer von meet & dance laden die Teilnehmer ein, sich an Tanzschritte und Lieder aus ihrer Jugend zu erinnern.