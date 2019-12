Gemeinsam mit dem Deutschen Skiverband (DSV) veranstaltet der Gras-Ski-Club Dachau (GSC) einen Talenttag für skibegeisterte Kinder. Der Talenttag am Sonntag, 22. Dezember, findet in Westendorf im Brixental/Tirol statt. Mädchen und Buben von fünf bis 14 Jahren bekommen dabei die Gelegenheit, in den Skirennsport einzutauchen. Um teilnehmen zu können, sollten die Kinder die Pisten in paralleler Skistellung bereits zügig bewältigen und auch sicher bremsen können.

Unter Anleitung von GSC-Cheftrainer Ernst Jäger und seinem Team bekommet die Nachwuchssportler professionelle Tipps, wie sie noch besser und schneller werden können. Je nach Können werden sie individuell gefördert und können sich unter Anleitung im Stangenkurs ausprobieren. Der Start im Parallelslalom ermöglicht dann das erste ganz persönliche Rennerlebnis.

Die Nachwuchstalente müssen eine funktionsfähige Skiausrüstung inklusive Helm und Brille mitbringen, das Tragen eines Rückenprotektors wird empfohlen. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr die Talstation der Alpenrosenbahn in Westendorf. Trotz des ambitionierten Trainings kommt auch der Spaßfaktor nicht zu kurz. Nach dem Skifahren ist ein gemeinsames Beisammensein auf der Sonnalm, an der Mittelstation der Alpenrosenbahn, geplant.

Die Teilnahme am DSV Talenttag ist kostenfrei. Lediglich die Liftkarte ist zu zahlen. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an kontakt@gscdachau.de. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Gras-Ski-Clubs Dachau unter www.gscdachau.de zu erfahren.