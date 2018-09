5. September 2018, 21:59 Uhr Dachau "Tag des offenen Denkmals" im Landkreis

Beim "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 9. September, nehmen die Organisatoren im Landkreis diesmal alte Gebäude in den Fokus, in denen Gemeinschaft gelebt wird. Kreisheimatpflegerin Birgitta Unger-Richter erwartet in diesem Jahr wieder an die 1000 Besucher.

Geöffnet sind folgende Baudenkmäler: Die Ruckteschell-Villa in der Münchner Straße 84 in Dachau; die Filialkirche Sankt Johann in der Ecke Schillerstraße / Münchner Straße, die heute hauptsächlich von den orthodoxen Christen im Landkreis Dachau und Umgebung für ihre Gottesdienste genutzt wird.

Ein besonderes Kleinod gibt es in Altomünster zu sehen: Das Bauernhaus in der Pipinsrieder Straße 27, das Eigentümer Andreas Hänel sorgsam restaurieren lässt. Das kleine Haus gilt als das einzige bekannte und bis heute noch erhaltene Beispiel für einen Holzbau im Landkreis Dachau.

Vor dem Abriss gerettet werden konnte auch die Alte Schule Lauterbach, die dank des Einsatzes der Bürger heute ein "Haus der Begegnung" ist.

Auch die umgenutzte alte Mädchenschule, die die Englischen Fräuleins von 1870 bis zur Jahrhundertwende in einem Gebäude neben der Kirche betrieben, ist zu besichtigen.

In Unterweikertshofen kann man sich die Kirche Sankt Gabinus ansehen. Sie gehört zu den architektonisch und kunstgeschichtlich bemerkenswerten Landkirchen im Raum Dachau.

Das Hutter-Museum, das als Heimatmuseum von Großberghofen fungiert, präsentiert seine neu gestaltete archäologische Abteilung (siehe Bericht). Besichtigt werden können außerdem die Kirchen im Pfarrverband Haimhausen-Fahrenzhausen (jeweils 14 bis 17 Uhr, die Pfarrkirche Haimhausen allerdings nur um 16.30 Uhr), außerdem für Besucher geöffnet sind die Pfarrkirche Sankt Peter in Ampermoching, im Pfarrverband Indersdorf sind sogar alle elf Kirchen zugänglich, in Egenburg (Pfaffenhofen) die Pfarrkirche Sankt Stephan und in Röhrmoos die Hofmarkkirche in Schönbrunn, die nach Auffassung der Kreisheimatpflegerin in die Reihe der fünf kunsthistorisch bedeutendsten Kirchen des Landkreises Dachau gehört. Wegen der laufenden Sanierungsarbeiten ist der Kirchenraum allerdings eine Baustelle. Die Begehung erfolgt auf eigene Gefahr. gsl