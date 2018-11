7. November 2018, 22:19 Uhr Dachau Tag der offenen Tür in der Montessori-Schule

Wie lernen Kinder an einer Montessori-Schule? Heißt Freiarbeit, dass die Schüler machen was sie wollen? Antworten auf diese Fragen bekommen Besucher am Tag der offenen Tür der Dachauer Montessori-Schule am Samstag, 24. November. Von 9.30 bis 12.30 Uhr haben interessierte Eltern und Schüler die Möglichkeit, in den Klassen zu hospitieren, die Räumlichkeiten zu besichtigen und sich über das Schulkonzept sowie die Schulanmeldung zu informieren. Gelegenheit zu einem Austausch mit anderen Eltern gibt es bei Kaffee und Kuchen in der Caféteria. Eltern sind außerdem eingeladen, den Unterricht der Grund-, Mittel- und Oberstufe zu besuchen und die Montessori-Pädagogik live zu erleben.