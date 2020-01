Am Tag der offenen Tür am Samstag, 18. Januar, können interessierte Eltern sich das Montessori-Kinderhaus Dachau näher anschauen. Von 10 bis 12 Uhr dürfen sich die Besucher nach Herzenslust umschauen und all ihre Fragen loswerden.

Eltern, die mehr über die Montessori-Pädagogik erfahren und wissen wollen, ob diese zu ihrem Kind passt, können mit dem pädagogischen Team unter der Leitung von Anna Varga-Schaub sprechen und dabei auch herausfinden, was es mit der Elternarbeit auf sich hat. Da sein werden aber auch Eltern, deren Kinder das Kinderhaus bereits besuchen und ihre Erfahrungen gerne mit den Besuchern teilen. Selbstverständlich dürfen am Tag der offenen Tür auch alle Montessori-Materialen nach Belieben ausprobiert werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Infoabend mit Anmeldung für das Kindergartenjahr 2020/21 findet zwei Wochen später, am Donnerstag, 30. Januar, um 20 Uhr im Pfarrheim in Mitterndorf, Heinrich-Nicolaus-Straße 3, statt. Weitere Infos sind zu finden unter www.montessori-kinderhaus-dachau.de.