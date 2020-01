Bastel- und Spielaktionen sowie Kinderschminken bietet der Integrationskindergarten Himmelreich e.V. bei seinem alljährlichen Tag der offenen Tür an. Er findet am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 14 Uhr in den Räumen an der Konrad-Adenauer-Straße 33 statt. Eingeladen sind alle, die sich über die Einrichtung und das Konzept informieren möchten. Die pädagogischen Fachkräfte, der Vorstand und auch viele engagierte Eltern stehen für Gespräche bereit. Der Integrationskindergarten Himmelreich bietet heilpädagogische Angebote für Kinder mit besonderen Bedürfnissen an. Anmeldungen werden am Montag, 3. Februar, von 14 bis 16 Uhr entgegen genommen.