Die Malteser Jugend in Dachau stellt an einem Tag der offenen Tür ihre Arbeit vor. Interessierte sind eingeladen, die Malteser-Dienststelle in der Schleißheimer Straße 89 am Samstag, 7. September, zwischen 10 und 15 Uhr zu besuchen und sich selber ein Bild über das Wirken der Malteser Jugend zu machen. Zum Rahmenprogramm gehört neben einer Hüpfburg natürlich die Erste Hilfe, der Herzensretter, eine Hunde-Show und viele weitere Überraschungen.