19. Juli 2019, 22:33 Uhr Dachau Tag der offen Tür bei der Stadtkapelle

Die Stadtkapelle Dachau gewährt einen Einblick in ihre vielseitige Vereinsarbeit. Dazu öffnet sie am Samstag, 20 Juli, von 14 Uhr an die Pforte ihres Musikheims in der Burgfriedenstraße 7. Besucher haben die Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszuprobieren, die Räumlichkeiten zu besichtigen und sich über das musikalische Ausbildungsangebot zu informieren. Die Musikgruppen von den Kleinsten der musikalischen Früherziehung bis zum großen Nachwuchsorchester, der Stadtjugendkapelle, werden den Nachmittag musikalisch gestalten. Kaffee und Kuchen sind für die Gäste vorbereitet.