14. Februar 2019, 22:18 Uhr Dachau Syrius-Eberle-Stiftung schüttet 75 400 Euro aus

Im vergangenen Jahr jährte sich der Todestag des Stifters Syrius Eberle zum 51. Mal. Ausgehend von seiner testamentarischen Verfügung konnte die Stadt Dachau im Jahr 2018 aus den Erträgen der Syrius-und-Emma-Eberle-Stiftung Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 75 400 vornehmen. Mit einem Teil der Erträge (60 400 Euro wurden ältere Dachauer Bürgerinnen und Bürger bedacht, die sich in großer wirtschaftlicher Not befinden. Dies zum einen durch die Gewährung von Zuwendungen zum laufenden Lebensunterhalt, zum anderen durch die Gewährung von Zuwendungen in einmaligen Notlagen. Des weiteren wurde auch der Caritas-Kindergarten "Nazareth" mit 15 000 Euro aus den Erträgen der Stiftung unterstützt. Ihm wird es dadurch ermöglicht, Anschaffungen zu tätigen, die im gewöhnlichen Rahmen nicht abgedeckt werden könnten.