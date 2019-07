16. Juli 2019, 22:31 Uhr Dachau Süßer Start in die Ferien

Nicht jeder Schüler liebt den Tag, an dem es Zeugnisse gibt. Die Bäckerei Gürtner und die Marketing- und Kommunikationsagentur "Weimer & Paulus" wollen ihn jedoch allen Kindern und Jugendlichen versüßen, die ihr Zeugnis vorzeigen. Wer ein kostenloses Eis will, muss am 26. Juli nur einen Abstecher in die Dachauer Altstadt machen. "Wir wollen den Schülern den Start der Sommerferien versüßen", erklärt Ralf Weimer. Allzu viel Zeit sollten sich die Kinder nach Schulschluss nicht lassen, denn "Eis for free" gibt es nur solange der Vorrat reicht.