Am Montag, 13. Januar findet von 18 bis 20 Uhr das erste von insgesamt fünf Seminaren über die Grundlagen europäischen Denkens im Dachauer Forum statt. Referent Hans Otto Seitschek und freier Professor an der LMU München beschäftigt sich dabei mit den Fragen nach dem Sein, der Ordnung des Seins, der Erkenntnistheorie und der Transzendenz von Sein und macht damit einen Streifzug durch die Philosophiegeschichte. Dabei werden an fünf Abenden die wichtigsten Paradigmata und deren Vertreter in der Philosophiegeschichte vorgestellt: Die Reise beginnt in der Antike mit dem idealistischen Realismus Platons über Aristoteles' kategorialer Seinsordnung, Kants Metaphysik der Erkenntnis sowie Hegels Geistmetaphysik. Die Reihe endet in der Gegenwart mit Heideggers Fundamentalontologie. Die einzelnen Themen und Termine sind: Am Montag, 13. Januar beginnt Seitscheck mit Platon und dessen Erkenntnis und Ideen, am 27. Januar geht es weiter mit Aristoteles und dessen Erfahrung und de Ordnung des Seins, am 10. Februar geht es um Immanuel Kant, das Subjekt und Erkenntnis, am 2. März geht es um Friedrich Hegel und das System und den Geist und am 9. März um Martin Heidegger und das Denken des Seins. Die Veranstaltung findet im Dachauer Forum, Raum "forum 4", Ludwig-Ganghofer-Straße 4 in Dachau in Kooperation mit der Bezirksheimatpflege Oberbayern und dem Kreisbildungswerk Erding statt. Die Gebühr für alle fünf Seminartage beträgt 50 Euro. Anmeldung über das Dachauer Forum, 08131/99 6880 oder www.dachauer-forum.de.