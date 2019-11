Der Umbau der Kreuzung zwischen der Kreisstraße DAH 5 und der Ortsdurchfahrt Günding (Hauptstraße) wurde Ende vergangener Woche abgeschlossen, die Vollsperrung ist nun seit dem Wochenende auch aufgehoben. Am vergangenen Dienstag ist auch die neue Ampelanlage in Betrieb gegangen. Die äußerst beengte Kreuzung wurde in den vergangenen Wochen etwas aufgeweitet und mit der Ampelanlage ausgestattet, sodass laut Landratsamt ein Unfallschwerpunkt im Landkreis deutlich entschärft werden konnte.