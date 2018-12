4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Dachau Stille Orte in der Altstadt

Gibt es sie noch, die Oasen der Stille in der Vorweihnachtszeit? Ja, sagt das Bezirksmuseum Dachau, das zu diesem Thema am Freitag, 7. Dezember, zu einem Rundgang einlädt. "Bei einem kleinen Spaziergang abseits von Trubel, Jingle Bells und Lichterketten werden wir sie in der Dachauer Altstadt finden", schreiben die Veranstalter. Der Rundgang beginnt um 16.30 im Bezirksmuseum und dauert bis 18 Uhr. Die Teilnahme kostet sieben Euro inklusive Eintritt. Anmeldung unter 08131/5675-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.