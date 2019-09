Die neugegründete Umweltinitiative Zero Waste hat bereits etlichen Zulauf. Am Dienstag, 17. September, lädt "Zero Waste Dachau" um 19 Uhr zum dritten Stammtisch im Kochwirt in der Dachauer Altstadt gegenüber der Kulturschranne ein. Der Stammtisch ist Anlaufstelle für alle, denen das Thema Müllvermeidung wichtig ist: vom kompletten Neuling bis hin zum erfahrenen "Zero Waster" seien alle willkommen, heißt es in der Pressemitteilung, um in lockerer Atmosphäre persönliche Erfahrungen auszutauschen oder den einen oder anderen Tipp mitzunehmen, wie man Müll im Alltag vermeiden kann.