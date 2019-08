Die Dachauer Stadtwerke betreiben das Mühlbachkraftwerk und sind deshalb für den Uferunterhalt am Mühlbach bis zur Amperbrücke zuständig. Wie das städtische Unternehmen mitteilt, muss im Bereich des Anwesens Brunngartenstraße 5 die Ufermauer zum Schlossberg instand gesetzt werden. Der Wasserspiegel des Mühlbachs wird deshalb abgesenkt. Die Restwassermenge ist mit dem Landratsamt abgestimmt. Das verbleibende Wasser, so die Stadtwerke, könnte an einigen Stellen unangenehm riechen. Für die Fußgänger und Radfahrer bleibt der Radweg passierbar. An der Flussmeisterstelle wird eine kleine Umleitung zur Brunngartenstraße eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Die Bauzeit beträgt etwa vier bis sechs Wochen. Für die Behinderungen, die durch die erforderlichen Arbeiten entstehen, bitten die Stadtwerke Dachau um Verständnis.