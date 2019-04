1. April 2019, 21:52 Uhr Dachau Stadtkapelle spielt Märsche aus aller Welt

Unter dem Motto "Märsche aus aller Welt" lädt die Stadtkapelle Dachau am Wochenende zu zwei Konzerten im Dachauer Schloss ein. Am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr ist die Stadtkapelle Klagenfurt zu Gast und gestaltet die erste Konzerthälfte, die zweite Hälfte wird vom Sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Dachau gespielt. Anlass für diesen Besuch ist das 45. Jubiläum der Partnerstädte Dachau und Klagenfurt. Bei dem Konzert am Sonntag, 7. April, um 15 Uhr ist nochmals das Sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle Dachau zu hören, sowie ein Gastauftritt der Stadtjugendkapelle Dachau. Zu hören sind Märsche aus vielen verschiedenen Ländern: Pomp & Circumstance No. 1 (Großbritannien), Black Granite (USA), Carnival Day (Korea), Marche Americana (Dänemark), Les Toréadors aus der Oper "Carmen", The Centurion (England), Persischer Marsch (Iran), March of the Trolls (Norwegen) und viele mehr.

Es gibt noch Eintrittskarten über die Musiker der Stadtkapelle sowie über die Vorverkaufsstelle der Dachauer Rundschau, Konrad-Adenauer-Straße 27. Außerdem wird es an dem jeweiligen Konzerttag eine Abendkasse geben. Elektronische Kartenreservierung ist per Mail an kartenvorverkauf@stadtkapelle-dachau.de möglich. Einlass ist an beiden Tagen jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.