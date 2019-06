12. Juni 2019, 21:48 Uhr Dachau Stadt bietet Restplätze im Ferienprogramm an

Eltern können für ihre Kinder noch Restplätze im städtischen Sommer-Ferienprogramm buchen. Kapazitäten gibt es aktuell noch bei den Ferienlagern in Ainhofen, bei einer Abenteuerfreizeit nur für Mädchen in Kallmünz, bei der Bootsgaudi auf der Loisach oder der Piratenfahrt an den Chiemsee und bei vereinzelten Tagesausflügen.

In der ersten Ferienwoche startet bereits zum sechsten Mal die sehr beliebte Dachauer Spielstadt bei der Kinder von acht Jahren an in die Rollen von Erwachsenen schlüpfen. Das Stadtspiel für Kinder findet von Dienstag, 30. Juli, bis Freitag, 2. August, jeweils von 10 bis 16 Uhr vor dem Jugendzentrum Dachau Ost statt.

Das städtische Ferienprogramm wird für Dachauer Kinder und Jugendliche angeboten. Vom 15. Juni an können - mit einem kleinen Aufschlag - auch Nicht-Dachauer das umfangreiche Angebot nutzen und sich online anmelden. Das gesamte Angebot ist unter www.dachau.de/ferienprogramm zu finden. Das Internetportal kann auch an den PCs in der Hauptstelle der Stadtbücherei, Münchner Straße 7a, sowie im Jugendzentrum Dachau-Ost, Ludwig-Ernst-Straße 2, und im Jugendzentrum Dachau-Süd, Klagenfurter Platz 1, eingesehen werden. Rückfragen sind unter der Telefonnummer 08131/751 82 möglich.