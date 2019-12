"Die stabile Lage auf dem Arbeitsmarkt bietet auch Langzeitarbeitslosen immer mehr Beschäftigungsmöglichkeiten", sagt Nikolaus Windisch, Chef der Arbeitsagentur Freising, die auch für Dachau zuständig ist. Innerhalb eines Jahres sank die Zahl der Langzeitarbeitslosen um zwölf Prozent auf 962. Im Agenturbezirk gibt es im November 6252 Arbeitslose. Im Vormonat waren es noch 6361. Die Arbeitslosenquote bleibt damit unverändert auf 1,7 Prozent. Im Landkreis Dachau sind aktuell 1428 Menschen ohne Arbeit. Im Vergleich zum Oktober sank die Zahl nochmals um 91, im Vergleich zum Vorjahreswert um 158. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 1,6 Prozent. Der Landkreis Dachau verbesserte damit seine Quote in den vergangenen zwölf Monaten entgegen dem allgemeinen Trend merklich. Denn vor einem Jahr betrug die Arbeitslosenquote noch 1,8 Prozent. Die Nachfrage an Arbeitskräften bewegt sich weiter auf hohem Niveau. Im Agenturbezirk gibt es derzeit 5083 offene Stellen, geringfügig mehr als noch vor einem Monat. Allein im November haben Arbeitgeber 125 neue Stellen offeriert. Die größte Nachfrage besteht bei Verkehr und Logistik sowie in Produktion und Fertigung. Ebenso gibt es eine große Nachfrage im Handel.