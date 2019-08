8. August 2019, 22:03 Uhr Dachau St. Peter Kräuterbuschen binden und kaufen

Die Basteldamen von St. Peter in Dachau wollen auch heuer wieder vor dem Gottesdienst an "Mariä Himmelfahrt" kleine und größere Kräuterbuschen zum Verkauf anbieten. Deshalb bitten sie um Unterstützung der Aktion. Von Montag, 12. August, an können Blumen und Kräuter vor dem Pfarrheim in dafür bereit gestellte Gefäße gestellt werden. Sie werden dann am Mittwoch, 14. August, von 9 Uhr an zu Sträußen gebunden. Wer Lust hat, mitzumachen, ist willkommen. Der Verkauf der Blumen- und Kräuterarrangements dindet noch am selben Tag von 18 Uhr an vor der Wortgottesdienstfeier statt. Die Buschen werden dann anschließend um 19 Uhr im Vorabendgottesdienst gesegnet. Der Reinerlös kommt, wie in den vergangenen Jahren auch, dem Förderverein St. Peter für die dringend benötigte Kirchenrenovierung zugute.