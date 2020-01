Auch in den Faschingsferien bietet der ASV Dachau eine sportliche Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter an. Von Montag, 24., bis Freitag, 28. Februar, wird im "Champ's Camp" getobt, geturnt, gebastelt und gespielt. "Einfach ein Riesenspaß, bei dem Fasching natürlich auch nicht zu kurz kommt", teilen die Organisatoren mit. Programm ist täglich von 9 bis 16 Uhr, die Kinder können aber bereits um 8 Uhr gebracht werden und sind betreut. Mittags gibt es ein gemeinsames warmes Essen in der ASV-Wirtschaft Heimspiel. Die Anmeldung ist auf der ASV-Website www.asv-dachau.de online unter "Feriencamps" möglich, Camptage können auch einzeln gebucht werden. Wer noch Fragen hat, soll diese an kiss@asv-dachau.de richten.