17. Mai 2019, 21:51 Uhr Dachau Sportliche Ferienbetreuung

In den Pfingstferien bietet der ASV Dachau ein Beachvolleyball-Camp für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren an. In der zweiten Ferienwoche wird von Mittwoch, 19. Juni, bis Freitag, 21. Juni, täglich von 9 bis 16 Uhr geübt und gespielt, natürlich mit einer Pause und gemeinsamem Mittagessen. Das "Champ's Camp Beach" richtet sich an alle Kinder, die Spaß am Ballspielen haben und sich auch gerne mal in den Sand werfen - egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, ASV-Mitglieder oder nicht. Am Donnerstag (Fronleichnam) sind auch die Eltern zum Training und freien Spiel eingeladen. Anmeldungen sind noch bis zum 7. Juni online auf der ASV-Website unter Feriencamps möglich.

"Nachdem das erste Feriencamp in den Osterferien so gut ankam, soll die Ferienbetreuung zu einer festen Größe im ASV-Kalender werden", sagt Silke Nörenberg, Pressesprecherin des Sportvereins. Für die Sommerferien sind zwei sportartübergreifende Basis-Camps geplant (29. Juli bis 2. August und 2. bis 6. September) sowie ein weiteres Beach-Camp vom 31. Juli bis 2. August.