7. Januar 2019, 21:50 Uhr Dachau Spiritualität im Dialog

In der Dachauer Kulturschranne findet der 2. Dachauer Spiritualitäts-Dialog statt. Das Thema am Donnerstag, 10. Januar, lautet: "Spirituell, aber nicht religiös? Ein Dialog über spirituelle Suchbewegungen in einer multireligiösen Welt." Moderiert vom Dachauer Theologen und Meditationslehrer Christian Hackbarth-Johnson diskutieren auf dem Podium die Dachauer Pastoralreferentin Susanne Deininger, der Münchner Filmemacher, Buchautor und Betreiber des Online-Fernsehsenders Mystica TV, Thomas Schmelzer, und der Freisinger Religionswissenschaftler Martin Rötting. Der Dialog wird musikalisch begleitet von der Dachauer Musikerin Monika Olszak. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 18.30. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Um Anmeldung wird gebeten unter 08131/317 40 51.