16. Juli 2019, 22:31 Uhr Dachau Spielaktion im Freibad

Der "Äktschn-Spielbus" des Echo e.V. lädt am Donnerstag, 25. Juli, von 15 bis 18 Uhr ein zur Dachauer Sommerspielaktion. Unter dem Motto "Spielaktion im Freibad" ist der Spielbus dann zusammen mit dem Juz Süd und Juz Ost zu Gast im Familienbad in der Ludwig-Dill-Straße 58. Mitmachen können alle Kinder ab sechs Jahren und zwar ohne Anmeldung. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Wer mitmachen will, muss aber den Eintritt für das Freibad bezahlen. Mehr Informationen erhalten Interessierte online unter www.echoev.de.