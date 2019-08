Einblick in den Werkstatt-Alltag gibt Eva von Ruckteschell, Nachfahrin des berühmten Dachauer Künstlers Walther von Ruckteschell, auf Einladung der Dachauer Keramikkünstlerin Claudia Flach. Die Veranstaltung aus der Reihe "Sommerakademie" findet an diesem Wochenende statt. Es gibt sowohl am Samstag, 31. August, als auch am Sonntag, 1. September, einen Workshop, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Dort können die Teilnehmer mit Eva von Ruckteschell keramische Bilder auf vorgefertigten Platten gestalten. Die Werkstatt befindet sich in der Neuen Galerie, bei schönem Wetter im Innenhof. Anmelden kann man sich bei Claudia Flach, Telefon 08131/66 55 66 oder E-Mail info@keramik-claudiaflach.de und sich so einen Platz sichern. Kurzentschlossene können aber auch ganz spontan kommen und mitmachen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Tag. Pro gestaltete Platte, die den Teilnehmern nach dem Brand zugeschickt werden, fallen zehn Euro an.

Vormerken können sich Keramik-Interessierte auch gleich das darauffolgende Wochenende: Am Samstag, 7. September, und Sonntag, 8. September, gibt Claudia Flach in ihrer Keramikwerkstatt jeweils von 11 bis 18 Uhr ein Seminar mit dem Thema "Spiel mit Licht und Schatten". Das Seminar gibt die Möglichkeit, neue Techniken auszuprobieren, aufgebaute Formen lichtdurchlässig durchbrechen und filigrane Strukturen zu bilden, um sie zu einem großen Ganzen zusammenzubauen. Gearbeitet wird mit Steinzeugton und Porzellan. Die Teilnehmerzahl ist auf sieben Personen begrenzt. Die Seminargebühr beträgt 160 Euro, KVD-Mitglieder, Schüler und Studenten zahlen 110 Euro.