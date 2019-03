18. März 2019, 21:38 Uhr Dachau SPD wählt neuen Vorsitzenden

Die SPD im Landkreis Dachau wird am Mittwoch, 20. März, im Gasthaus Doll in Ried bei Markt Indersdorf einen neuen Vorsitzenden wählen. Nach zehn aktiven Jahren als SPD-Chef wird der ehemalige Landtagsabgeordnete Martin Güll nicht wieder kandidieren. Das hatte der 65-Jährige bereits vor zwei Jahren angekündigt. Wer seinen Hut in den Ring werfen wird, darüber schweigt die SPD noch. Güll sagt nur: "Ich überlasse meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin eine motivierte Truppe. Das ist auch notwendig, denn in der aktuellen politischen Situation, sind neue Energie und neue Ideen gefragt, die die SPD wieder auf eine akzeptable Basis stellt." Auch bei den anderen Mitgliedern des Vorstandes wird es Änderungen geben, kündigt die SPD an. Dabei werden die Delegierten darauf achten, dass alle Altersgruppen, alle Ortsvereine und natürlich die Parität zwischen Männern und Frauen bei der Wahl berücksichtigt werden. Zum Parteitag hat sich auch der Vorsitzende der oberbayerischen SPD, der Landtagsabgeordnete Florian Ritter aus München, angekündigt. Er wird über die heutige Lage der Fraktion im Bayerischen Landtag berichten. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr.