Alle Informationen rund um die Kommunalwahl bietet die Dachauer SPD an diesem Samstag, 9.30 bis 12 Uhr, an der Münchner Straße, gegenüber dem Unteren Markt. Mit dabei sind Kandidaten und Kandidatinnen für die Kommunalwahl, das #TeamHartmann 2020 und die Stadträte der SPD. Es gibt also Gelegenheit für aktuelle Fragen und Infos über das Programm und die KandidatInnen. Unterwegs ist an diesem Samstag auch das Wahlmobil von Oberbürgermeister Florian Hartmann. Es findet sich in der Altstadt am Samstag ab 10 Uhr am Schrannenplatz.