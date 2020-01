"Der Klimawandel ist real. Die Auswirkungen spüren wir weltweit, auch bei uns in Deutschland", sagt Michael Schrodi, SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck. "Damit wir den Klimawandel aufhalten, hat sich Deutschland verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden." Um diese Aufgabe zu bewältigen, hat die Bundesregierung ein Klimaschutzpaket auf den Weg gebracht. Welche Auswirkungen die darin enthaltenen Maßnahmen auf die Menschen im Landkreis haben, erläutern und diskutieren Schrodi und sein Kollege Matthias Miersch am Montag, 3. Februar, in Dachau mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Die Veranstaltung steht unter dem Titel "soziale Klimapolitik". Sie findet im Ludwig-Thoma-Haus, Augsburger Straße 23, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.