Die SPD-Fraktion hat einen Antrag auf die Anbringungen eines Grünpfeils für Radler an der Ampel Münchner Straße/Schleißheimer Straße/Ludwig-Dill Straße von der Amperbrücke kommend in die Ludwig-Dill-Straße gestellt. An der bezeichneten Kreuzung dürfen nur Radfahrer in die Ludwig-Dill-Straße abbiegen. Die Verwaltung soll nun prüfen, ob an weiteren Stellen im Stadtgebiet eine solche radfahrerfreundliche Kennzeichnung machbar ist. Diese Möglichkeit, die die Straßenverkehrsordnung ab 2020 bietet, ist aus Sicht der SPD-Fraktion noch an anderen Stellen im Stadtgebiet sinnvoll.