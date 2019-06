14. Juni 2019, 22:13 Uhr Dachau Spaß und Sport

VR-Bank lädt zur siebten Auflage des Firmen- und Behördenlaufs

Auf geht's zum 7. Dachauer VR-Firmen- und Behördenlauf mit attraktiven Sonderpreisen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 3. Juli, um 19 Uhr auf dem Gelände des ASV Dachau, Gröbenrieder Straße 21, statt. Um 17 Uhr beginnt der Schülerlauf über drei Kilometer.

Der VR-Firmen- und Behördenlauf ist ein beliebtes Laufereignis für alle sportlichen Firmenteams in der Region. Er findet in Kooperation mit dem ASV Dachau und der Dachauer Rundschau statt. Im vergangenen Jahr ist mit 2 223 gemeldeten Läufern ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt worden. 1 121 Mitarbeiter aus 101 Firmen und Behörden aus Dachau und dem Landkreis hatten sich angemeldet. Großen Sportsgeist bewiesen auch die Schulen. 1 102 Schüler aus 14 Einrichtungen gingen an den Start. Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau spendet auch heuer wieder für jeden Schüler, der mit einer gültigen Zielzeit registriert wurde, 20 Euro für das angemeldete Schulprojekt. 2018 wurden so rund 18 000 Euro an die Schulen verteilt.

Mitmachen können beim 7. VR-Lauf alle, egal ob Firmen- oder Behördenteam. Die Laufstrecke beträgt 6,2 Kilometer. Alle Läufer erhalten ein hochwertiges Startershirt sowie eine Finisher-Medaille. Für die drei Schnellsten der jeweiligen Wertungen gibt es Sachpreise und Urkunden. Zusätzlich findet für alle anwesenden Finisher eine Verlosung von wertvollen Sachpreisen statt. Der erste bis dritte Preis wird doppelt verlost. Einmal nach dem Schülerrennen und einmal nach dem Firmen- und Behördenlauf. Die Siegerehrung findet um 20 Uhr statt. Zu gewinnen gibt es als ersten Preis je ein Apple I-Pad (32GB), die Zweitplatzierten erhalten je eine GoPro HERO5 Action Kamera und für Platz drei gibt es je eine JBL Flip 4 Bluetooth Box. Die Stadt Dachau lobt als Sonderpreise zwei Einkaufsgutscheine à 250 Euro für die Dachauer Innenstadt aus.

Anmeldeschluss ist Freitag, 21. Juni. Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind nicht möglich. Die Anmeldung ist nur online über folgende Adressen möglich: www.asv-dachau.de oder www.vr-dachau.de/firmenlauf. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt am Mittwoch, 3. Juli, von 16 Uhr bis 18.45 Uhr. Schüler sind von der Gebühr befreit.