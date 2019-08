19. August 2019, 21:31 Uhr Dachau Sonntagsflohmarkt im Tierheim

Der Tierschutzverein Dachau veranstaltet am Sonntag, 25. August, von 10 bis 15 Uhr einen Flohmarkt am Tierheim in der Roßwachtstraße 33 zu Gunsten der Heimbewohner. Der Tierschutzverein weist daraufhin, dass es sich dabei nicht um einen Tag der offenen Tür handelt, es keinen Kaffee- und Kuchenverkauf gibt und Fremdanbieter nicht erlaubt sind. Sollte es am Sonntag, 25. August, regnen, ist ein Ersatztermin am 1. September zur selben Uhrzeit vorgesehen. Der Tierschutzverein Dachau hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tieren einen Lobby zu geben. Von den Kommunen erhält der Verein ausschließlich für Fundtiere Gelder, aber keinerlei Zuschüsse oder sonstige Zuwendungen. "Den Rest unseres Etats, der jährlich fast 400 000 Euro beträgt, müssen wir aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Veranstaltungen finanzieren. Ein jährliches Defizit ist hierbei unausweichlich", so der Tierschutzverein Dachau. Im Tierheim würden jährlich circa 45 000 Arbeitsstunden geleistet, circa 30 000 davon werden ehrenamtlich erbracht.