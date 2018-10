3. Oktober 2018, 21:57 Uhr Dachau Sonnige Songs

Es wird ja gesagt, dass die dunkelste Stunde immer vor dem Sonnenaufgang ist, aber im Falle von Ryan McCaffrey, dem Songwriter und Gitarristen der Indie Rock Band "Go by Ocean" aus San Francisco, dauerte diese mehrere düstere Jahre. Mittlerweile ist er angekommen, wo die Sonne am höchsten steht. Seine neue Lebensfreude spiegelt sich im zweiten Album der Band "Sun Machine" wieder. Für seine erste Europatournee kehrt Mc Caffrey nun zu den Wurzeln dieses Albums zurück und wird seine sonnigen Songs im Duo mit Gitarrist Clay Welch erstmals diesseits des Atlantiks präsentieren. "Go by Ocea" spielt am Donnerstag, 5. Oktober, von 20 Uhr an im Café Gramsci. Karten gibt es unter www.TollhausDachau.de. Einlass:

19 Uhr.