Zum zehnjährigen Bestehen des Kinder- und Jugendhauses der Friedenskirche Dachau gibt das Jazzensemble Vocdabidudei aus Hamburg ein Konzert in der Friedenskirche mit einem Best Of und seinem neuen Duke-Ellington-Medley. Das Konzert findet am Samstag, 21. September, um 19 Uhr in der Friedenskirche, Herzog-Albrecht-Straße 19, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die Pausenverpflegung übernimmt der Förderverein des Kinder- und Jugendhauses.