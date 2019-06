26. Juni 2019, 22:26 Uhr Dachau Sommerfest mit Rock

Am Ernst-Reuter-Platz findet am Samstag, 29. Juni, das Sommerfest des Bürgertreffs Ost statt. Die Band The Rockhouse Clan spielt Rockklassiker. Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt, bei Regen fällt das Sommerfest ersatzlos aus. Beginn 16 Uhr, Ende 21 Uhr. Eintritt frei.