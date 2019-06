17. Juni 2019, 20:59 Uhr Dachau Sommerfest beim VdK

Sozialverband informiert über Pflege und berät zum Thema Rente

Der VdK-Kreisverband Dachau feiert an diesem Samstag, 22. Juni, einen Tag der offenen Tür. Dabei bietet der Sozialverband auch eine kostenlose Pflegekurzberatung an. Die Veranstaltung in der Kreisgeschäftsstelle beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Es wird außerdem einen Spendenflohmarkt und ein Fünfzigerjahre Eck mit VdK-Infofilmen geben. Von den Spenden werden etwa bedürftige Menschen zum Dachauer Volksfest eingeladen. Der VdK macht außerdem auf das Landespflegegeld aufmerksam und gibt wertvolle Tipps zur Pflege. Bei einer Pflegekurzberatung von Michaela Heyne, Wohnberaterin und Referentin im Ressort Leben im Alter, können sich Interessierte über Rechte und Leistungen im Pflegefall, nützliche Hilfsmittel und Finanzierbarkeit von Umbaumaßnahmen innerhalb der Wohnung kostenlos beraten lassen. Wer möchte, kann sich zu Rentenversicherung, Schwerbehinderung und Pflegeversicherung oder die neue VdK-Kampagne "Rentefüralle" informieren. Die neuen Pflegegrade, die Rente ab 63 bei 45 Arbeitsjahren, sind erfahrungsgemäß weitere gefragte Themen. "Rente ist das aktuelle politische Thema. Sie ist das Ergebnis, die Bilanz eines ganzen Arbeitslebens. Deshalb nehmen die Menschen das Thema zu Recht persönlich. Alle Generationen müssen die Gewissheit haben, dass sie im Alter durch die gesetzliche Rente gut abgesichert sind." Das erklärt Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. Für Deutschlands größten Sozialverband steht fest: Es ist Zeit für eine gerechte Rente! Seine Durchsetzungskraft und Stärke will der VdK in seiner Kampagne nutzen. Der VdK hat zwei Millionen Mitglieder in Deutschland. Zu den Forderungen des Verbands gehört, dass alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, auch Beamte, Selbstständige und Politiker. Der VdK will eine umfassende Reform in Gang setzen. Die Kreisgeschäftsstelle Dachau befindet sich in der Brucker Straße 47.