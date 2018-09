13. September 2018, 22:20 Uhr Freizeit-Tipp Sommerfest

Hüpfburg, Streichelzoo oder Seifenblasenkunst gibt es beim Sommerfest des Rundum e.V. am Samstag

Der Rundum e.V. lädt am Samstag, 15. September, von 14 bis 18 Uhr zum Sommerfestes in der Kirchstraße 7 in Petershausen ein. Willkommen sind Alt und Jung von nah und fern zu Hüpfburg, Streichelzoo, Kinderschminken, Seifenblasenkunst, Bastelangebote, Fühlpfaden und vielem mehr. Neben diesen zahlreichen Abwechslungen werden die Veranstalter außerdem Unterschriften für die Greenpeace-Aktion "Rettet die Arktis" sammeln.