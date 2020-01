Thomas Nied, Musiker und Pädagoge, lädt am Mittwoch, 8. Januar, um 19.30 Uhr zu einem offenen Mitsingliederabend in die Greta-Fischer-Schule in der Dr.-Engert-Straße 9 ein. Gesungen werden Come-Together-Songs, also Lieder die zusammenführen, "die die Seele anrühren und die Ohren öffnen für die Klänge der verschiedenen Kulturen und Religionen der Welt", heißt es in der Einladung, in der folgendes Zitat von Yehudi Menuhin vorkommt: "Die Entfaltung einer neuen Weltkultur des Singens kann die Friedfertigkeit der Menschen und Kulturen untereinander fördern, denn Singen macht wie nichts anderes, die direkte Verständigung der Herzen über alle kulturellen Grenzen hinweg möglich." Man muss kein talentierter Sänger sein, um in der Gruppe mitzusingen. Was es brauche, sei Begeisterungsfähigkeit und den Wunsch, seine Stimme mit anderen zusammen klingen zu lassen. Der Unkostenbeitrag beträgt sechs Euro.