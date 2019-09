Die international renommierte Künstlerin Katharina Sieverding präsentiert im Dachauer Schloss zentrale Werkgruppen aus ihrem umfangreichen Oeuvre. Gezeigt werden großformatige Fotoarbeiten, darunter auch neue, speziell für Dachau geschaffene Werke, sowie eine Medieninstallation. Öffnungszeiten täglich 10 Uhr bis 18 Uhr und donnerstags 10 Uhr bis 20 Uhr. Am Sonntag, 15. September, endet die Ausstellung. An der "Langen Nacht der offenen Türen" am Freitag, 13. September, kann man die Ausstellung von 19 bis 24 Uhr kostenlos besuchen. Führungen finden um 20 Uhr und 21.30 Uhr statt. Das ausführliche Programm zur "Langen Nacht" erscheint in der Ausgabe am Freitag, 13. September.