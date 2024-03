Am Boden festgeklebt und erniedrigt: Ein Dachauer Polizist bearbeitet ein Foto einer Kollegin so, dass die 28-Jährige in einen pornografischen Kontext gestellt wird. Vor dem Amtsgericht wird er wegen Beleidigung verurteilt - und verzweifelt vor Scham.

Von Jessica Schober, Dachau

Es war ihre erste Dienstwoche bei der Bereitschaftspolizei in Dachau. Im vergangenen September war die 28-jährige Polizistin zu einer sogenannten Glue-on-Schulung eingeteilt worden: Bei einem simulierten Einsatz sollte sie lernen, wie sie mit Klimaklebern umgehen könne. Dafür klebte sich die junge Frau auf Anweisung vor ihren Kollegen selbst am Boden fest. Während der Sekundenkleber an ihren Händen trocknete, machte einer der Kollegen ein Foto von der Schulungssituation, bevor die 28-Jährige wieder vom Boden abgelöst wurde. Das Foto landete im Chat-Kanal der Dienstgruppe, als eine Art Arbeitsbeweis. Was die 28-jährige Fotografierte nicht ahnen konnte: Ein 39-jähriger Polizist, der nicht vor Ort dabei war und sie nicht kannte, bearbeitete das Bild, stellte es in einen pornografischen Kontext und schickte es einem Kollegen. Nun muss er sich wegen Beleidigung vor dem Dachauer Amtsgericht verantworten.