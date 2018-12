11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Dachau Seniorenbegleiterinnen erhalten Zertifikat

Ende November wurden die neuen Seniorenbegleiterinnen in einem Abschluss der dreiteiligen Qualifizierung mit dem Schwerpunkt Demenz geehrt. Die Feier fand im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes statt, in dem vor rund einem Jahr die Qualifizierung begonnen hatte. Die Ausbildung zur Seniorenbegleiterin wird vom Dachauer Forum angeboten, in Kooperation mit dem Landratsamt und der Caritas Dachau.

Christa Kurzlechner begrüßte als Hausherrin die Gäste. Die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki überreichte die Zertifikate und betonte, wie wichtig diese Aufgabe zur Unterstützung von betroffenen Familien mit demenziell erkrankten Angehörigen im Landkreis sei. Die Geschäftsführerin des Dachauer Forums, Annerose Stanglmayr, bedankte sich bei der engagierten Kursleiterin Inge Hasselbrink und den elf Absolventinnen, die in einem kurzen Blitzlicht von guten Erfahrungen und praktischen Einführungen berichteten. Besonders die Informationen zu verschiedenen Krankheitsbildern und Beschäftigungsmöglichkeiten mit älteren Menschen mit und ohne Demenz wurden als sehr hilfreich für die Praxis erlebt.