22. Oktober 2018, 21:53 Uhr Dachau Selbstbewusst älter werden

Selbstbewusst und mutig älter werden - wie macht man das? Das Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt lädt Seniorinnen und Senioren zu einem Gedankenaustausch zu diesem Thema ein. Welche Strategien helfen dabei? Was könnten gute Vorbilder sein in der heutigen Zeit? Die Rollenmodelle von Männern und Frauen haben sich in den letzten beiden Generationen enorm verändert. Auch das Angebot ist riesengroß. Wer Lust auf einen offenen Austausch hat, sollte die Veranstaltung am Dienstag, 6. November von 10 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt Dachau besuchen. Die Leitung hat Ingrid Liedtke, die Teilnahme ist kostenlos.