Der Verein zur Förderung der Raumfahrt lädt wieder ein zum Space-Abend im Bürgertreff-Ost in Dachau. Bei dieser Veranstaltung am Samstag, 23. November, dreht sich von 18 Uhr an alles um die aktuellen Höhepunkte der Raumfahrt, diesmal rund um das Thema Mond. Zwischen den Vorträgen und im Anschluss besteht am Infostand bei Getränken und Häppchen Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Referenten und der Space-Redaktion. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Zunächst stellt Raumfahrtexperte Eugen Reichl (ArianeGroup) Artemis vor, das neue Mondlandeprogramm der USA - 50 Jahre nach Apollo. Auf Mondreise durchs Sonnensystem gehen Teilnehmer anschließend mit Astrophysiker Klaus Bickert und schauen sich einige der 194 bekannten Trabanten einmal genauer an. SpaceX Starship, so lautet der nächste Themenbereich: Zum Mond und noch viel weiter? Wenn Elon Musk mit seinem "Starship" Erfolg hat, würde das die bemannte Raumfahrt in wenigen Jahren revolutionieren, sagen die Experten. "Das ganze Sonnensystem wäre für Menschen in Reichweite. Bereits 2023 soll es mit einer Mondumrundung losgehen." Eugen Reichl zeigt den aktuellen Stand auf. Was bringen die nächsten 20 Jahre für die Raumfahrt? Und wollen wir einen Blick durch den "Zeittunnel" in die Zukunft wagen? Auch diese Fragen werden diskutiert. Der Space-Abend ist auch die Premiere des Raumfahrtjahrbuchs von Eugen Reichl. Die Bücher bieten einen sachkundigen Jahresüberblick zum aktuellen Raumfahrtgeschehen. Das Jahrbuch erscheint heuer schon zum 17. Male. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.buergertreff-ost.de oder www.space-jahrbuch.de oder www.vfr.de.